¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Viernes 21 de Noviembre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 21 de noviembre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, la autopista amaneció con incidentes que afectaron la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 21 de noviembre de 2025?

A la 1:30 horas, Capufe indicó que se registraba carga vehicular en la autopista, del kilómetro 69 al 56 por circulación en contraflujo por avance de unidades con exceso de dimensiones en dirección a la CDMX.

indicó que se registraba en la autopista, del por en por avance de unidades con exceso de dimensiones en dirección a la CDMX. A las 4:04 horas, Capufe informó que continuaba del km 69 (Poblado Tepeji del Río) al 56 (Jorobas), la circulación en contraflujo por avance de unidades con exceso de dimensiones (reactores) en dirección a la CDMX y que se registraba carga vehicular en ambos sentidos.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

