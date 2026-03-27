¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 27 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 27 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este viernes 27 de marzo de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones e incidentes en esta vía.

Mientras que el jueves 26 de marzo se reportó lo siguiente:

07:27 horas: Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de camioneta) en km 109, dirección Querétaro.

Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de camioneta) en km 109, dirección Querétaro. 08:00 horas : Se informó que sigue la reducción de carriles en el km 109, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

: Se informó que sigue la reducción de carriles en el km 109, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). 09:29 horas: Se restableció la circulación en el km 109, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

Se restableció la circulación en el km 109, dirección Querétaro, tras atención de accidente. 16:10 horas: Se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 207, dirección a Querétaro.

Se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 207, dirección a Querétaro. 16:32 horas: La plaza de cobro de Tepotzotlán presentó carga vehicular en dirección a la Ciudad de México, sin reporte de incidentes.

La plaza de cobro de Tepotzotlán presentó carga vehicular en dirección a la Ciudad de México, sin reporte de incidentes. 23:12 horas: En el km 94, dirección a la Ciudad de México, hubo reducción de carriles por atención de accidente vial.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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