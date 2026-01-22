¿Hay Doble No Circula Mañana 23 de Enero 2026? Quiénes Sí y No Están Castigados en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene alerta por la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) y a continuación te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana viernes 23 de enero 2026 y quiénes están castigados de transitar en las calles y qué carros no.

En días pasados, se presentó una mala calidad del aire en el Valle de México, lo que obligó a los automovilistas a mantenerse pendientes ante una posible contingencia ambiental, sin embargo las condiciones no empeoraron y no hubo necesidad de activar la Fase 1.

De cualquier manera, al estar en temporada de partículas se recomienda a la población informarse sobre las medidas por los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

Video. Así Detuvieron a Conductores por No Respetar la Contingencia Ambiental en Valle de México

¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana por contingencia?

El último reporte de las autoridades informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es buena y aceptable en la mayoría de estaciones y mala en algunas partes, por lo que de momento no se considera la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula este viernes 23 de enero 2026.

Noticia relacionada. ¿Qué Es la Contingencia Ambiental Atmosférica? Por Esto se Activa Doble Hoy No Circula

Sin embargo, los niveles de contaminación suelen verse afectados por diferentes razones, por lo cual se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula viernes 23 de enero?

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula de mañana 23 de enero operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada viernes, por lo que los carros con los siguientes elementos están castigados para transitar:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0

Así aplica el Hoy No Circula el viernes. Foto: CAMe

Noticia relacionada. ¿De Cuánto Es la Multa por Infringir el Doble Hoy No Circula 2026? Así la Sanción

¿Quiénes no están castigados por el Hoy No Circula viernes?

Los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) se aplicará el viernes 23 de enero en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

Historias recomendadas