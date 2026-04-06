¿Hay Doble Hoy No Circula 7 de Abril 2026 por Contingencia? Carros Castigados en CDMX y Edomex

Las vacaciones de Semana Santa le dieron un respiro a la contaminación en Ciudad de México y el Estado de México. Así que si mañana circulas en el Valle de México, debes saber si se activa la Contingencia Ambiental y por tanto Doble Hoy No Circula para este 7 de abril de 2026. Conocer cómo aplica esta restricción vehicular en CDMX y Edomex evitará que te sorprendan con una multa de tránsito, por lo que en N+ te detallamos qué engomados y placas deberán quedarse en casa este martes.

Recuerda que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono, cuando los niveles de contaminantes superan los límites establecidos. Por fortuna para los conductores, la última Contingencia Ambiental que se activó fue el pasado 10 de marzo, y desde entonces la calidad del aire ha evolucionado favorablemente.

Dado el interés que genera esta restricción a la circulación, diariamente te compartimos el listado de vehículos que no deben salir por Hoy No Circula. Por ejemplo, aún puedes comprobar qué placas y engomados no salen este lunes 6 de abril de 2026.

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¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula este 7 de abril de 2026?

Ahora bien, hasta las 16:30 horas de este lunes no se ha determinado activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, debido a que el Ozono no supera los niveles establecidos de contaminación. Y por tanto, no se activa el Doble Hoy No Circula, sino que el programa de restricción vehicular operará de manera habitual para este martes 7.

Hasta las 15:27 horas del lunes, el Sistema de Monitoreo Atmosférico indicó que la calidad del aire en la Ciudad de México y zona conurbada es "aceptable".

Las únicas alcaldías que reportan mala calidad del aire son las alcaldías capitalinas de Coyoacán y Tláhuac, además del municipio mexiquense de Tlalnepantla.

¿Qué engomados y placas NO salen el 7 de abril de 2026 por Hoy No Circula?

Ahora bien, dado que el programa Hoy No Circula opera en su versión habitual, los vehículos que cumplan con las siguientes condiciones no deben circular este martes 7 de abril en CDMX y Edomex.

Carros con terminación de PLACA 7 y 8, engomado ROSA y HOLOGRAMA de verificación 1 y 2.

Pero, ojo, porque si tienes un vehículo híbrido o eléctrico exentas estas restricciones a la circulación. Mismo caso que si tienes un auto con holograma de verificación 0 o 00. Si tienes dudas específicas, ya te explicamos cómo saber si tu auto no sale por Hoy No Circula en CDMX y Edomex.

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