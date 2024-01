¿Hay Doble Hoy No Circula? Estos Carros Descansan este 2 de Enero 2024

Este 2 de enero de 2024, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) levantó la contingencia ambiental, sin embargo persiste la mala calidad del aire en la Ciudad de México, por lo que muchas personas se preguntan si está activado el programa Doble Hoy No Circula y qué carros descansan este martes en CDMX y en Edomex.

Debido a la contaminación generada principalmente por la quema masiva de pirotecnia, la CAMe había activado la fase 1 regional de contingencia ambiental este 1 de enero, pero fue suspendida alrededor de las 18:00 horas del mismo día.

¿Habrá contingencia ambiental hoy?

En el reporte matutino de este martes, el gobierno de la Ciudad de México indicó que la calidad del aire no ha mejorado mucho, por lo que se mantiene el monitoreo continuo a las condiciones ambientales y en caso de que se decretara la contingencia ambiental, la CAMe informaría sobre su activación.

Video: CAMe Suspende Contingencia Ambiental Regional

Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México suspendió este martes la Fase II de Contingencia Ambiental Atmosférica en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Esto debido a que la calidad del aire en el Valle de México y Zona Metropolitana es aceptable, a excepción de la CDMX.

¿Hay Doble Hoy No Circula por Contingencia?

Luego de que se levantara la Fase 1 de contingencia ambiental regional, el programa Doble Hoy No Circula no tuvo que ser activado, por lo que este martes solo descansan los carros que regularmente no pueden transitar este día.

Es decir los vehículos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8 con holograma 1 y 2 no deben circular este martes 2 de enero de 2024.

De esta manera los carros con hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidad del programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.