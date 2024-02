¿Hay Emergencia en CDMX por Suministro de Agua Potable? Esto Responde Martí Batres

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, habló sobre la disminución de suministro de agua en la capital del país y respondió a la pregunta de si se vive una emergencia.

Tras la entrega de la planta fotovoltaica en la Central de Abasto de la Ciudad de México, Batres Guadarrama tocó el tema del agua.

¿Hay emergencia por falta de agua en CDMX?

Martí Bartes Guadarrama desmintió que exista una situación de emergencia respecto al suministro de agua y aseguró que se trata de un rumor creado por la oposición.

No hay ninguna situación de emergencia (por falta de agua).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó el 20 de febrero de 2024 que por las lluvias recientes generadas por los frentes fríos, del 31 de enero al 15 de febrero de 2024, las sequías extrema y excepcional disminuyeron ligeramente en México.

Además, señaló que dos presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque y Villa Victoria) registraron una ligera recuperación en su nivel de llenado, derivado de las lluvias ocurridas en días recientes.

La falta de agua entra en campaña

Batres Guadarrama sostuvo que no hay ninguna situación de emergencia por el agua en CDMX, y que en cambio “los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora”.

"Ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos y ese es un problema que traen. La oposición conservadora trae una fuerte sequía de votos y por eso trae este discurso, pero que se pongan a trabajar”, apuntó el mandatario capitalino.

Batres señala al Cártel Inmobiliario por posible desabasto

‌En conferencia de prensa, tras la visita a la Planta Fotovoltaica en la Central de Abasto, Martí Batres indicó que en alcaldías como Benito Juárez, continúa la autorización de proyectos inmobiliarios ilegales, lo que afecta directamente a la población y repercute en la distribución de agua al resto de la ciudad, por lo que hizo un llamado a detener dichas concesiones.

‌Yo les diría que no sean farsantes porque si estuvieran realmente preocupados por el tema del agua, no estarían autorizando pisos y pisos y pisos y pisos ilegales en las alcaldías que gobiernan, particularmente en Benito Juárez.

El jefe de Gobierno afirmó que "nada más en Benito Juárez han autorizado tantos pisos como los que tiene la torre más alta de Dubái y obviamente eso es un impacto, o sea, el cártel inmobiliario de Benito Juárez se está llevando mucha agua".

‌Asimismo, exhortó a los legisladores de oposición a contribuir con la aprobación de la Iniciativa Constitucional en Materia de Cuidado, Uso y Aprovechamiento del Agua, cuyo objetivo es ampliar el sistema de “Cosecha de Agua de Lluvia” en todo espacio público y privado, enviada al Congreso local hace seis meses.

‌Ya tiene seis meses que les mandé (al Congreso) la iniciativa de reforma sobre el Sistema de Captación de Agua de Lluvia, está en las comisiones que preside el PAN en el Congreso de la Ciudad de México y no la han aprobado. (…) Quiero ver que la aprueben, a ver sí es cierto que tienen interés en el tema.

‌Martí Batres reiteró que en coordinación con el Gobierno de México y del Estado de México, el Gobierno capitalino lleva a cabo las acciones pertinentes, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), para garantizar a toda la población el acceso al agua, por lo que el servicio está garantizado a corto, mediano y largo plazo.

‌El tema del agua se trabaja bien en la Ciudad de México y como es señalado, está garantizado el servicio de agua potable y el abasto de agua potable en el corto, mediano y largo plazo en la Ciudad de México. Tenemos una diversidad de fuentes actualmente y esa diversidad se va ampliando, además, entonces está garantizado el servicio de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México.

