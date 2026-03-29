Activa CDMX Alerta Amarilla por Temperaturas de Hasta 4 Grados, Checa Aquí en Qué Alcaldías

La Ciudad de México ha experimentado una notable inestabilidad en sus condiciones meteorológicas durante las últimas jornadas, con oscilaciones térmicas que exigen mantener la vigilancia sobre la salud y el bienestar.

En este contexto de cambios bruscos, la prevención se vuelve una herramienta fundamental para evitar enfermedades respiratorias y asegurar la integridad de los sectores más vulnerables de la población.

Debido a estas variaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha determinado la necesidad de emitir nuevos avisos preventivos para las próximas horas.

Frío en México: ¿Cómo Evitar Enfermedades Respiratorias Debido a las Bajas Temperaturas?

Por lo anterior, se ha activado la Alerta Amarilla debido al pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del lunes 30 de marzo de 2026. Esta medida oficial afecta específicamente a las demarcaciones de La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se espera que el termómetro descienda hasta niveles de entre 4 y 6 °C.

Autoridades piden seguir recomendaciones

El periodo de mayor riesgo para estas alcaldías se concentra entre las 02:00 y las 08:00 horas, por lo que se recomienda a los habitantes de estas zonas extremar las precauciones antes de salir de casa o al iniciar sus actividades matutinas.

Para mitigar los efectos del frío, las autoridades recomiendan a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, utilizando prendas que cubran nariz y boca para evitar el contacto directo con el aire gélido.

También es importante evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir una cantidad abundante de agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. En cuanto al cuidado de los animales de compañía, se hace un llamado especial para resguardarlos del frío y no dejarlos a la intemperie. Ante cualquier eventualidad, se encuentran disponibles los números de emergencia 911 y el 55-5683-2222.

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