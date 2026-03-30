¿Habrá Mega Marcha de Trabajadores de Plataformas Mañana 31 de Marzo en CDMX?

Este lunes 30 de marzo, trabajadores de plataforma realizaron una protesta en el Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia. Aunque se retiraron sin causar mayores afectaciones, los choferes de aplicación afirman que podrían volver a organizar una marcha el martes 31 de marzo.

Tras bloquear el Paseo de la Reforma en ambos sentidos, los choferes se reunieron con las autoridades y acordaron retirarse.

en ambos sentidos, los choferes se reunieron con las autoridades y acordaron retirarse. Los trabajadores denuncian que las plataformas cobran tarifas abusivas.

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Marcha de conductores de plataformas cierra ambos sentidos de Reforma

Trabajadores de plataformas bloquearon este lunes el Paseo de la Reforma en ambos sentidos. Originalmente, los manifestantes tenían la intención de marchar hasta las oficinas de una aplicación, en Periférico, pero fueron disuadidos ante la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La marcha fue abordada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que en la Ciudad de México es un espacio activo en la participación social y añadió que las autoridades capitalinas tienen mecanismos para atender este tipo de inconformidades.

Hacia las 11 de la mañana, los manifestantes ya se habían retirado del Ángel de la Independencia.

Video: Trabajadores de Applicación se Reúnen con Autoridades y se Retiran de la Zona

¿Habrá marcha de trabajadores de plataforma el 31 de marzo?

Aunque los trabajadores de plataforma se retiraron este lunes de Reforma, han asegurado que habrán de manifestarse nuevamente el martes 31 de marzo. Hasta el momento, no han revelado una posible ruta de la manifestación.

Los trabajadores denuncian tarifas excesivas, que merman sus ingresos. Los choferes representados por el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas exigen diálogo con el gobierno y las empresas para mejorar sus condiciones laborales. También piden que se les permita operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Por su parte, la Alianza In México, asociación que agrupa a las principales plataformas de movilidad de México como DiDi, InDrive y Uber, declaró en un comunicado que ha establecido un diálogo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Las plataformas piden que se revalúe la entrada de estas plataformas al AICM de cara al Mundial 2026.

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