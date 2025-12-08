¿Hay Paro en el Poder Judicial Hoy? Posible Plantón y Zona Afectada por Protesta en CDMX 

Este lunes 8 de diciembre de 2025, trabajadores y exempleados del Poder Judicial de la Federación realizarán una nueva protesta en la Ciudad de México (CDMX), por lo que aquí te decimos la zona afectada, para que consideres rutas alternas y así evites afectaciones en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer el avance de la protesta, así como de otras movilizaciones en la capital mexicana previstas para hoy.

Marchas HOY 8 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

¿Dónde es la protesta de trabajadores del Poder Judicial?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el denominado Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial realizará una concentración a las 08:00 horas en el Órgano de Administración Judicial.

Desde la semana pasada, el Comité que agrupa varios sectores acudió a dicha oficina, ubicada en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, de la alcaldía Álvaro Obregón, para exponer sus demandas.

En su agenda, la SSC añadió que además, a las 19:00 horas, los manifestantes sostendrán una reunión con el representante del Poder Ejecutivo en el Órgano de Administración Judicial.

Asimismo, no descartó la instalación de un plantón como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas.

Video relacionado: Atacan con un Petardo la Entrada de los Juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México.

¿Qué demandan los manifestantes?

La protesta de trabajadores activos, sindicatos, asociaciones de personas juzgadoras, colectivos ciudadanos y personal cesado luego de la Reforma Judicial, será para exponer demandas como:

Indemnización prevista en el artículo décimo transitorio con salario integrado.

Pago inmediato de las pensiones complementarias pendientes de las personas jubiladas.

No afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb