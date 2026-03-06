¿Paro en la Prepa 6 de la UNAM Hoy? Colectiva Feminista Toma Instalaciones por el 8M
La colectiva feminista "Furias" tomó las instalaciones de la Prepa 6 de la UNAM
Este viernes 6 de marzo, un colectivo feminista realiza un paro conmemorativo por el 8M en la Esuela Nacional Preparatoria 6 de la UNAM; Se espera que concluya hoy mismo a las 7pm
Este viernes, 6 de marzo de 2026, se registra un paro de actividades en la Preparatoria 6 "Antonio Caso" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).
Paro conmemorativo por el 8M
La colectiva feminista "Furias", que lucha contra la inseguridad y acoso, tomó las instalaciones del plantel e inició el paro conmemorativo por el 8M, Día Internacional de la Mujer, done realizarán actividades artísticas y culturales el interior del mismo. También habrá diversas proyecciones en el auditorio.
La colectiva estudiantil solo permitirá el ingreso de sus compañeras de la Prepa 6, que presenten su credencial que las acredita como alumnas, así como a integrantes de las disidencias.
El paro de actividades comenzó a las 10 de la mañana y concluirá a las 7 de la noche de este viernes. Hasta el momento se desarrolla con calma.
