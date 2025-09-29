¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 29 de Septiembre? Esto Informan Capufe y GN
Te compartimos cómo se encuentra el tránsito en la Autopista México-Puebla; revisa dónde hay afectaciones viales para que tomes precauciones
¿Te diriges a tu trabajo o tienes algún compromiso? En N+, te compartimos cómo está el tránsito en la Autopista México-Puebla para que tomes tus precauciones y consideres rutas alternas por las afectaciones viales.
Esta vía es una de las principales entradas a la Ciudad de México (CDMX), por ello, la carga vehicular provoca un grande problema para la movilidad. En N+, puedes ver si se registraron accidentes viales e información sobre el tránsito.
Afectaciones viales en la México-Puebla
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) del kilómetro 100 al 102, con dirección hacia Puebla hay reducción de carriles debido a las labores de mantenimiento, por lo que recomendaron manejar con precaución.
