¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 29 de Septiembre? Esto Informan Capufe y GN

Te compartimos cómo se encuentra el tránsito en la Autopista México-Puebla; revisa dónde hay afectaciones viales para que tomes precauciones

Una fila de carros y un cielo despejado en una carretera.

Este lunes hay afectaciones viales en la Autopista México- Puebla. Foto: X, @Benditas_Redes_

¿Te diriges a tu trabajo o tienes algún compromiso? En N+, te compartimos cómo está el tránsito en la Autopista México-Puebla para que tomes tus precauciones y consideres rutas alternas por las afectaciones viales. 

Esta vía es una de las principales entradas a la Ciudad de México (CDMX), por ello, la carga vehicular provoca un grande problema para la movilidad. En N+, puedes ver si se registraron accidentes viales e información sobre el tránsito

 Reportan Lluvias e Inundaciones en la Autopista México-Puebla; Así se Ven las Afectaciones

Afectaciones viales en la México-Puebla

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) del kilómetro 100 al 102, con dirección hacia Puebla hay reducción de carriles debido a las labores de mantenimiento, por lo que recomendaron manejar con precaución. 

 

 

En breve más información 

