¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy, 3 de Noviembre 2025? Esto Reportan Capufe y GN
Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en esta autopista, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
¿Vas a transitar por la autopista México-Puebla hoy, 3 de noviembre de 2025? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
Este lunes, la autopista amaneció con carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.
Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas.
¿Hay cierres en la México-Puebla hoy 3 de noviembre?
- 00:35 horas: Carga vehicular en la Plaza de Cobro San Marcos, en dirección Ciudad de México (CDMX), sin reporte de incidentes.
- 06:41 horas: Carga vehicular en la caseta de Amozoc, de la autopista Puebla-Acatzingo, en dirección Acatzingo, sin reporte de incidentes.
Con información de N+.
