Hombre Muere por Disparos de Arma de Fuego en Calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo

Un hombre murió tras recibir disparos de arma de fuego en la vía pública en la colonia Ampliación Torre Blanca, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, la mañana del domingo 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos de la zona escucharon varias detonaciones sobre la calle Lago Caneguín, entre Lago San Martín, y alertaron a las autoridades. Los testigos indicaron que desconocen lo ocurrido, así como la identidad de los probables responsables y el posible móvil de la agresión.

En el sitio, sobre la cinta asfáltica, las personas observaron a un hombre inconsciente. Al lugar acudieron patrullas del sector y una ambulancia de la Cruz Roja, unidad CDMX-20.

Sin signos vitales

Paramédicos realizaron la valoración de un hombre de entre 20 y 25 años de edad. El personal médico confirmó ausencia de signos vitales a causa de disparos de arma de fuego.

Elementos policiales acordonaron la zona y notificaron a la Coordinación Territorial correspondiente. También se informó a Servicios Periciales, que envió personal para el procesamiento del lugar.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

