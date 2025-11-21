Cierre Mañana en Circuito Interior a la Altura del AICM: ¿A Qué Hora No Habrá Paso?

Este fin de semana habrá un cierre a la circulación en Circuito Interior, a la altura de Avenida Oceanía, por obras de rehabilitación y mantenimiento en el viaducto elevado que conecta la Línea B con la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

¡Toma nota! Aquí te informamos las horas en las que no habrá paso en ese punto del Circuito Interior, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como las alternativas viales para evitar afectaciones.

Además, en esta otra nota puedes conocer si habrá afectación en el servicio del Metro debido a los trabajos en la zona.

¿Qué obras habrá en el viaducto elevado?

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro detalló que el personal llevará a cabo a partir de mañana 22 de noviembre de 2025 el reposicionamiento de una trabe de la vía de enlace, que comunica a la estación Oceanía de la Línea B, con Oceanía de la Línea 5.

La trabe mide 24 metros de longitud y tiene un peso aproximado de 110 toneladas.

Para reinstalarla en su posición original se utilizarán dos grúas de alto tonelaje, que se colocarán sobre Circuito Interior.

En días subsecuentes, se realizarán trabajos para restituir las condiciones geométricas de la vía.

¿A qué hora no habrá paso en Circuito Interior?

De acuerdo con el Metro CDMX, se hará un cierre a la circulación en Circuito Interior hacia el norte, a partir de las 23:00 horas del sábado 22 de noviembre y hasta las 06:00 horas del domingo 23 de noviembre.

“Pedimos la colaboración de las y los automovilistas para atender las indicaciones en la zona de intervención y mantener una circulación segura”, indicó el director del Metro, Adrián Rubalcava, en redes sociales.

El SCT detalló a los automovilistas que los carriles centrales del Circuito Interior, con dirección a La Raza, cerrarán a la altura de la Terminal 1 del AICM, por lo que solicitó:

Seguir las indicaciones de los oficiales de Tránsito e incorporarse a los carriles laterales. Continuar hacia La Raza, tomar la avenida 608 y retornar en el distribuidor vial ubicado a la altura del Metro Deportivo Oceanía. Tomar de nuevo los carriles laterales para reincorporarse al Circuito Interior.

El @MetroCDMX realizará trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la vía de enlace de Oceanía, que conecta la Línea B con la Línea 5. Esta intervención forma parte de la mejora del tramo elevado y no afecta el servicio; la Línea B operará con normalidad.



— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 21, 2025

Alternativas viales

Adicionalmente, como alternativas viales para evitar la zona de trabajos, las autoridades recomendaron utilizar estas avenidas:

Eje 3 Norte

Avenida 602

Anillo Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

“El Metro y la SSC solicitan la comprensión de los automovilistas, así como su colaboración para seguir las indicaciones en la zona de intervención, y así evitar incidentes viales”, añadió.

