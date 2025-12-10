Cambios en Transporte Público CDMX por Fiestas a la Virgen de Guadalupe: Así Operará el Trolebús

¡Toma precauciones! El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México dio a conocer los cambios que habrá en el marco de los festejos a la Virgen de Guadalupe este diciembre 2025.

En una breve tarjeta informativa, anunció específicamente los cambios para el Trolebús, por lo que aquí te presentamos todos los detalles, para que consideres rutas alternas y no tengas afectaciones en tus traslados.

Modificación en el servicio

El STE indicó que con motivo de las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, no habrá servicio en varias estaciones los días 11 y 12 de diciembre:

Línea 4 del Trolebús operará únicamente con circuitos que irán de Metro El Rosario a la Calle Real del Monte.

operará únicamente con circuitos que irán de Metro El Rosario a la Calle Real del Monte. El Metro funcionará de Boulevard Puerto Aéreo a Avenida H. Congreso de la Unión.

Las estaciones Buen Tono, Calzada De los Misterios, Calzada de Guadalupe, Graciela, F.C. Hidalgo y Norte 54A se encontrarán inhabilitadas.

Buen Tono, Calzada De los Misterios, Calzada de Guadalupe, Graciela, F.C. Hidalgo y Norte 54A La Línea 5 del Trolebús, que va de San Felipe de Jesús a Metro Hidalgo/La Diana, suspenderá su servicio el 11 y 12 de diciembre.

Ante ello, el Servicio de Transportes Eléctricos capitalino sugirió a los usuarios planificar sus viajes con antelación.

Millones de peregrinos llegan a la Basílica

El Gobierno de la Ciudad de México recordó que millones de peregrinos llegarán a la Basílica de Guadalupe en estos días.

Ante ello, compartió algunas recomendaciones a la ciudadanía para que pueda disfrutar su estadía:

Mantente cerca de tu familia o acompañantes

Pon especial atención en niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Protege tu salud y usa al menos 3 capas de ropa y mantente hidratado

Porta identificación o tarjeta de seguridad

Consume alimentos solo en lugares establecidos

No uses pirotecnia y evita tirar basura

Ubica rutas de evacuación y módulos de atención

