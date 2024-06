Que la Multa No Te Frene: Hoy No Circula 13 de Junio 2024 en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula mantiene sus medidas precautorias en busca de que se mantenga estable la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por lo que aquí en N+ y FORO TV te decimos cómo aplicará el programa este jueves 13 de junio 2024 para que evites la multa, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Como todos los días, aquí puedes conocer qué engomado, hologramas y terminación de placas no podrán transitar este jueves por las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex y qué pasaría en caso de que se aplicara el doble no circula mañana.

Video. ¿Cuál Es la Multa por No Respetar el Hoy No Circula?

Recuerda que el Hoy No Circula comenzó a implementarse los cinco días de la semana como medida temporal en 1989 y un año después se estableció de forma permanente en busca de controlar los niveles de contaminación en el Valle de México.

Hoy No Circula 13 de junio: Así Aplica Mañana en CDMX y Edomex

De acuerdo con el programa de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el Hoy No Circula 13 de junio 2024, los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México:

Holograma 1 y 2 que tengan engomado verde

que tengan engomado Y terminación de placas 1 y 2

Sin embargo, como sabes esto podría cambiar, si se llegara a presentar una muy mala calidad del aire en el Valle de México en las próximas horas y la CAMe tuviera que activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono. En ese caso, el programa Doble Hoy No Circula se aplicaría de la siguiente manera:

Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 Vehículos de uso particular con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0 Vehículos de uso particular con holograma 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2 Unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas por letras. Estos vehículos estarán sujetos a la misma restricción que los vehículos con holograma 2 Restricción del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR Vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex Taxis con holograma de verificación "00", "0", "1" o "2" que deban dejar de circular según las disposiciones mencionadas en los tres primeros incisos, tendrán restricción de circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Video. Por No Respetar Hoy No Circula Sancionan a 617 Vehículos

¿A qué hora inicia el Hoy No Circula?

El horario del programa Hoy No Circula, así como del Doble No Circula, comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Recuerda que de no respetar las medidas del Hoy No Circula 13 de junio 2024, las autoridades de tránsito podrían imponerte una costosa multa, así que mejor ¡cuida al ambiente y tu bolsillo!

Historias recomendadas