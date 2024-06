¡Aguas! Hoy No Circula 28 de Junio 2024: ¿Qué Engomado Descansa en CDMX y Edomex?

Los automovilistas deben estar pendientes del programa Hoy No Circula, con el que se busca que la calidad del aire se mantenga estable en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por lo que aquí en N+ y FORO TV te decimos qué engomado, hologramas y terminación de placas deben descansar este viernes 28 de junio 2024.

Como todos los días aquí en nmas.com.mx puedes informarte sobre cómo aplica y qué carros no pueden transitar en las calles de la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula 28 de junio 2024, de acuerdo con las disposiciones de la CAMe.

Las fuertes lluvias en el Valle de México han ayudado a que los niveles de contaminación se mantengan regulares, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha tenido que implementar medidas extraordinarias como la activación de la Fase 1 de contingencia por ozono.

Hoy No Circula 28 de junio: Así Aplica Mañana en CDMX y Edomex

De acuerdo con el programa de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el Hoy No Circula viernes 28 de junio 2024 opera con normalidad, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México:

Holograma 1 y 2 que tengan engomado azul

que tengan Con terminación de placas 9 y 0

Tampoco circulan los carros con permisos

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El programa extraordinario Doble Hoy No Circula se aplica solamente cuando la CAMe decide activar la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono, debido a que la CDMX y Edomex presentan una muy mala calidad del aire, superior a los 150 puntos.

Esta medida restringe la circulación de más carros de lo habitual, como es el caso del 50% de los carros con holograma 1 y 2, y del 10% aquellos que tienen holograma "0" y "00", que normalmente están exentos del programa Hoy No Circula.

¿A qué hora inicia el Hoy No Circula?

El horario del Hoy No Circula comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Recuerda que de no respetar las medidas del Hoy No Circula 28 de junio 2024, las autoridades de tránsito podrían imponerte una costosa multa, así que mejor ¡cuida tu bolsillo y el medio ambiente!

¿Qué carros están exentos del Hoy No Circula 28 de junio 2024?

En días sin contingencia ambiental, diferentes tipos de vehículos tienen permiso para transitar sin preocuparse por las medidas del Hoy No Circula: Estos son los carros exentos este viernes:

Autos con holograma doble cero y cero

Carros eléctricos e híbridos

e Motocicletas

Transporte público

Carros con engomado amarillo, rosa, rojo y verde

