Hoy No Circula 8 de Febrero de 2023 en CDMX y Edomex

Este miércoles 8 de febrero de 2023, los autos de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) que tienen prohibido circular debido al programa Hoy No Circula son aquellos vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y hologramas 1 y 2.

De esta medida están exentos los hologramas 0 (Cero) y 00 (Doble Cero). Además de los autos híbridos y eléctricos, mismos que pueden circular todos los días, incluyendo el sábado.

También quedan exentos las motocicletas, los taxis, los vehículos destinados para el transporte público, los automotores de transporte de carga y los automóviles que son conducidos por personal o trabajadores del sector salud.

Esta restricción está vigente desde las 5:00 horas de este miércoles 8 de febrero y hasta las 22:00 horas, momento en que termina el programa Hoy No Circula.

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

No olvides que la multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAS). Esto equivale a mil 924 pesos y la retención del vehículo.