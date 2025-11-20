Reportan Incendio Hoy en la Zona Baja del Ajusco, en la CDMX

Vecinos de la zona baja del Ajusco, en la Ciudad de México, en la alcaldía Tlapan, reportaron un incendio hoy 20 de noviembre de 2025. Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del humo que se apreciaba en distintas partes de la zona.

Video relacionado: VIDEO: Así Fue el Incendio que Consume Casa en el Cerro de la Cruz de Chihuahua

Testigos aseguraron que el siniestro ha ocurrido en inmediaciones del Área Natural Protegida del Parque Ecológico de la Ciudad de México. Estiman que el incendio llevaría varias horas activo.

¿Cuál es la importancia del Parque Ecológico de CDMX?

El Parque Ecológico de la Ciudad de México es una de las 25 Áreas Naturales Protegidas de la capital. En 2020, el proyecto de Rehabilitación Socioambiental de este espacio, obtuvo el primer lugar del premio “IV Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje”.

Los habitantes de la alcaldía Tlalpan ahora cuentan con un sitio donde disfrutar de la naturaleza y además, acercarse a la educación ambiental, se ubica en Girasol 12, en la La Primavera, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

¿Qué hacer antes, durante y después de un incendio forestal?

Antes de un incendio forestal se pide no arrojar fósforos o colillas de cigarros sobre cultivos o bosques

No hacer fogatas al aire libre

Evitar quemas controladas, especialmente en temporada de sequía

Tener a la mano un botiquín de emergencia. (Botiquín, agua potable envasada, alimentos no perecederos, linterna y radio con pilas de repuesto, ropa de cambio, documentos y dinero de reserva para estos casos).

Las herramientas de campo son útiles en caso de incendio forestal.

Avisar a las autoridades si observa personas sospechosas que puedan causar incendios.

Esto se puede hacer durante incendio forestal

Avisar a las autoridades y conseguir ayuda.

Poner a su familia en lugares seguros, como también los animales domésticos

No exponerse al humo, puede asfixiar y hacer perder el sentido

Evacuar y ayudar a vecinos, si es posible

Suspender el flujo eléctrico y el gas.

¿Qué hacer después del incendio forestal?

Asegurarse que el fuego esté totalmente extinguido.

Solicitar ayuda a las autoridades para iniciar la recuperación de las áreas afectadas

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI