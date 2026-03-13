¿Qué Pasó en Coyoacán Hoy? Emergencia por Incendio en Vivienda en Colonia Vistas de Maurel

Este viernes, 13 de marzo de 2026, se reporta un incendio en una vivienda en la alcaldía Coyoacán, en la ciudad de México (CDMX).

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El inmueble se ubica en la calle Amberes en la colonia VistaSs del Maurel, en dicha alcaldía.

Se pueden observar que las enormes llamas ya superan la casa, al momento no se reportan personas lesionadas.

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Con información de N+.

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