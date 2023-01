Incendio en Bodega de Azcapotzalco Deja Dos Heridos

La noche de este martes y parte de la madrugada del miércoles se registró un fuerte incendio en una bodega en la alcaldía Azcapotzalco que dejó dos heridos.

Los hechos ocurrieron sobre Norte 45 y Poniente 134, en la colonia Industrial Vallejo.

En el lugar, diversos cuerpos de emergencia, entre ellos bomberos y elementos de Protección Civil, atendieron el siniestro.

Durante las primeras horas del incendio, se pudo observar una columna de humo de más de un kilómetro en la zona.

Sin embargo, en entrevista para FORO, la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, confirmó que el incendio se extendió a otras dos bodegas cercanas.

Los lesionados fueron una mujer de 44 años que presentó un esguince en el tobillo y un hombre de 47, con una herida en una mano, pues al ser trabajador de una bodega aledaña a donde el fuego se extendió, las llamas lo alcanzaron a lastimar.

Las heridas no se reportaron de gravedad. Ambos recibieron atención médica en el lugar por parte de los paramédicos del ERUM.

El jefe de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó a FORO que se realizó un despliegue para evitar que el incendio se propagara a otras bodegas y viviendas, puesto que en un principio fue reportado como fuera de control.

No, afortunadamente no tenemos ningún reporte hasta el momento. Hablamos con el administrador, con las personas que se hacen cargo de la bodega, no se encuentra ninguna persona en riesgo, no nos reportan absolutamente nada. El despliegue grande permite que no se propague a las otras bodegas, es una zona bastante peligrosa por el acumulamiento de material, de unidades vehiculares