Incendio en la GAM: Casa se Quema en San Felipe y Deja a Mujer con Quemaduras en la Cara

Un incendio que se registró hoy, 3 de noviembre de 2025, en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), dejó como saldo a una mujer con quemaduras en el rostro.

El siniestro ocurrió en una vivienda, que presuntamente operaba como bodega de cartón, ubicada entre Calpulapan y Atizapán de Zaragoza, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia al percatarse del fuego que salía del inmueble.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y del municipio de Nezahualcóyotl acudieron de al lugar para sofocar el fuego.

Entre las calles Calpulapan y Atizapán de Zaragoza de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se registra un incendio en una presunta bodega de cartón; hay una persona lesionada.



Bomberos controlan incendio en la GAM

Varios vecinos fueron desalojados a manera de prevención. La mujer de la tercera edad que resultó con quemaduras fue atendida y valorada. En un primer momento, el fuego había sido controlado, sin embargo, se reavivó, por lo que elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y bomberos continuaron con las labores.

Más tarde, lograron sofocar el fuego, y los paramédicos determinaron que la mujer que resultó herida no requería atención hospitalaria, por lo que su atención terminó en el sitio. A través de las redes sociales del Heroico Cuerpo de Bomberos indicaron que en el lugar de los hechos se encontró cartón quemado y diversos objetos "de primer y segundo nivel".

