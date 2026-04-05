Incendio por Fuga de Gas en Legaria Deja una Mujer Lesionada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que servicios de emergencia atendieron un incendio registrado en la colonia Legaria, en la alcaldía Alcaldía Miguel Hidalgo.

El siniestro ocurrió en el cruce de Lago Erie y Rinconada de Lago Superior, y fue originado por una fuga de gas que se encendió en un cilindro con capacidad de 20 kilogramos.

Incendio Devasta Departamento en Unidad Habitacional Morelos de Cuernavaca

Mujer Herida

Como resultado, una mujer sufrió quemaduras de segundo grado, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México lograron sofocar el fuego. Posteriormente, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió recomendaciones en materia de protección civil y solicitó la intervención del área técnica de la UGIRPC para evaluar las condiciones del inmueble afectado.

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