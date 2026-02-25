¿Qué Pasó en San Juan de Aragón? Reportan Fuerte Incendio en Estación de Residuos

Un incendio en San Juan de Aragón tiene en alerta a los servicios de emergencia, debido a que las llamas se registran al interior de una estación de residuos, cerca del Metro Villa de Aragón de la Línea B en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, la enorme columna de humo se hizo visible alrededor de las 15:20 horas, cuando los automovilistas que toman la avenida Central y los transeúntes pidieron ayuda a las autoridades.

Noticia relacionada: Incendio en Recicladora de Tultitlán Hoy 25 de Febrero 2026 Genera una Gran Columna de Humo

Atendemos incendio dentro de una industrializadora de desechos, ubicada en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Informo que en el lugar hay personal y unidades de Bomberos de 4 Estaciones para extinguir el fuego, dijo el Jefe Vulcano

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos en los que se observa el fuego en la Planta de Selección de Residuos ubicada en la avenida 608 de la Cuarta Sección de San Juan de Aragón. Asimismo, también se ve cuando los trabajadores intentan sofocar las llamas.

Al exterior del Complejo de San Juan de Aragón las personas tratan de evitar la zona, sin embargo, es un paso clave para la movilidad de estudiantes y trabajadores de las inmediaciones.

¿Cómo empezó el incendio en la planta de desechos en San Juan de Aragón?

En la zona ya trabajan elementos de Bomberos de la CDMX y hay presencia de personal de Protección Civil, quienes se enfocan en contener las llamas y evitar que se propague por el lugar.

Lo anterior, porque se trata de una planta donde se lleva a cabo la separación de residuos solidos, los cuales son altamente flamables debido a su composición. Esto también alertó a los vecinos de las colonias aledañas.

Hasta el momento se desconoce el origen del fuerte incendio en San Juan de Aragón, sin embargo, la zona permanece acordonada para evitar algún incidente; hay intensa carga vial con dirección a Ciudad Azteca. El servicio en la estación Villa de Aragón de la Línea B del Metro continúa funcionando con normalidad.

Atendemos incendio dentro de una industrializadora de desechos, ubicada en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Informo que en el lugar hay personal y unidades de Bomberos de 4 Estaciones para extinguir el fuego.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/wanVfILaag — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) February 25, 2026

Historias recomendadas:

Dos Niñas Desaparecen y las Hallan Muertas en Cisterna de Casa Hogar Pato del DIF Oaxaca

EPP