Bajan 6% Delitos de Alto Impacto en CDMX: ¿Cuáles son los Que Más Disminuyeron en Marzo 2026?

Este lunes, 6 de abril de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Informe de Seguridad correspondiente al mes de marzo de 2026. Te decimos cuáles son los delitos que más han disminuido en la capital del país.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 6% en marzo de este año, respecto al mismo mes de 2025, y 66% con respecto a marzo del 2019, que además, dijo, lo convierte en "el mes de marzo con menos homicidios desde 2022".

“Hubo una disminución del 6% con respecto a marzo de 2025 y una reducción del 66% con respecto a marzo del 2019, llegamos a tener un promedio diario mensual de 50 delitos al día, 50 delitos de alto impacto al día que pues tiene una disminución muy importante”, señaló la jefa de Gobierno.

Destacó que en el mes de marzo se consolidó con tendencia a la baja en los delitos de alto impacto, principalmente de homicidios en la CDMX.

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¿Cuáles son los delitos de alto impacto que más disminuyeron en marzo 2026 en CDMX?

Se informó que los delitos que más disminuyeron durante marzo de 2026 son:

Homicidios: Bajaron 8%

Robo de vehículos: Disminuyeron 22% de manera general, con y sin violencia.

La jefa de Gobierno aseguró que en el caso de homicidio doloso, hay avances muy importantes. "Durante el mes de marzo tuvimos un promedio diario de 2.2 homicidios y esto representa el 8% menos con respecto a 2025 y 58% menos con respecto a 2019", destacó.

Respecto al robo de vehículo con y sin y violencia, explicó que presentaron una disminución del 22% con respecto a 2025 y 62% con respecto a 2019, por lo que el promedio diario pasó de 36.9 en el 2019 a 14 en la actualidad.

"Pero si revisamos el robo de vehículo con violencia, presenta una reducción del 40% con respecto al año pasado y el 85% frente a 2019", añadió la mandataria capitalina.

Indicó que se han tenido 9,916 detenciones por delitos de alto impacto y se han desarticulado 39 células criminales en la ciudad.

📋 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, presentó resultados en materia de seguridad, fruto de una estrategia integral basada en la coordinación interinstitucional, el uso de inteligencia y la presencia permanente en territorio. 🚓



👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️ En comparación con marzo de 2025, la… pic.twitter.com/8436SvwwUC — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 6, 2026

Además, de enero a marzo de 2026, las órdenes de aprehensión cumplidas por delitos de alto impacto en estos tres meses aumentaron 8.4% respecto a 2025, mientras que hubo un incremento de 77.7% de órdenes de aprehensión con respecto a 2019.

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Con información de N+.

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