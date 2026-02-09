Aplican Horario de Cierre Para Tres Estaciones de la Línea 2 del Metro; Brindan Servicio de RTP
A partir de las 22:00 horas de este 9 de febrero inició un nuevo horario de cierre para tres estaciones de la Línea 2 del Metro de la CDMX, por lo que en ese trayecto operará el servicio RTP
A partir de las 22:00 horas de este 9 de febrero comenzó a operar un nuevo horario de cierre para tres estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que en ese trayecto se implementó el servicio de RTP.
"Recuerda que, a partir de las 22:00 horas, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 permanecen cerradas hasta el fin del servicio. La Línea 2 opera de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos, en ambos sentidos.
"El servicio gratuito de @RTP_CiudadDeMex se brinda entre Xola y Pino Suárez, en ambas direcciones", publicó el Metro en su cuenta oficial de X.
Recuerda que, a partir de las 22:00 horas, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 permanecen cerradas hasta el fin del servicio.
La Línea 2 opera de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos, en ambos sentidos.
La medida ya se había anunciado con días de anticipación para que los usuarios tomaran sus previsiones. La noche de este lunes, el Metro compartió algunas imágenes de cómo se implementaba el servicio de RTP.
Reiteran horarios de apertura y cierre
Ante la confusión de algunos ciudadanos sobre hasta cuándo estará vigente el nuevo horario, el Sistema de Transporte Colectivo dijo que esta situación será hasta nuevo aviso y reiteró los horarios.
Un usuario cuestionó en la publicación del Metro si la situación solo se implementará este lunes. En respuesta, se le indicó que no pasarán trenes de 22:00 a 24:00 horas todos los días en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.
"A partir de hoy lunes 9 de febrero y hasta nuevo aviso, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto ofrecerán servicio de lunes a viernes de 05:00 a 22:00 hrs, con ascenso y descenso de usuarios.
"De 22:00 a 24:00 hrs no habrá servicio ni paso de trenes en dichas estaciones; se contará con apoyo de RTP para continuar tu trayecto en estas tres estaciones. Toma previsiones", agregó la contestación oficial.
La apertura será normal, según sean días de semana, fines o festivos. Es decir, de lunes a viernes el servicio en la Línea 2, al igual que en todas las demás, se brindará servicio a partir de las 5:00 horas. Los sábados comenzará a las 6:00 horas, mientras que domingos y días festivos, iniciará a las 7:00 horas.
En esencia, lo único que cambia en San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, es la hora de cierre: las 22:00 horas.
