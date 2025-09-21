Luego de la lluvia registrada esta tarde de domingo 21 de septiembre, la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó de las vialidades afectadas, por lo que sugiere tener precaución y tomar otras alternativas viales.

A través de su cuenta de X, la SSC informó de un encharcamiento sobre Paseo de la Reforma en su cruce con Avenida Insurgentes.

#PrecauciónVial | Por encharcamiento sobre Paseo de la Reforma en su cruce con Av. Insurgentes, extreme precauciones al conducir. pic.twitter.com/OjOsuHTpFF — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX)

También se reporta un encharcamiento sobre Barranca del Muerto, Rómulo O'Farril, y Segundo Piso de Periférico, alcaldía Álvaro Obregón.

Asimismo, exhorta a los automovilistas a manejar con precaución, pues hay presencia de lluvia en el circuito de la Plaza de la Constitución y calles aledañas al primer cuadro de la ciudad.

#PrecauciónVial | Por lluvia en circuito Plaza de la Constitución y calles aledañas al primer cuadro de la ciudad, extreme precauciones al conducir. pic.twitter.com/9ni8SBQhRV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 21, 2025

Activan Alerta Amarilla por lluvias

En tanto, Protección civil capitalina activó la Alerta Amarilla por las fuertes lluvias en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

También se presentan lluvias e intervalos de chubascos en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Por último, la dependencia señaló que se prevé que persistan las lluvias durante la noche en la Ciudad de México.

Marcha lenta por lluvias en el Metro de la CDMX

Autoridades del Metro señalaron que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa la marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y 8.

“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, añadieron en su cuenta oficial de X.

CLS