Santa María Atzahuacán, Iztapalapa: Desborde, Evacuación en Fiesta y Casas Inundadas

Debido a las fuertes lluvias del 27 de septiembre en la Ciudad de México, casas quedaron inundadas, hubo decenas de encharcamientos e incluso la evacuación de personas, pues el agua se elevó más de un metro en zonas de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el gobierno capitalino, las mayores afectaciones se registraron en las demarcaciones de Ejército de Oriente, la Súper Manzana 5 y Santa María Aztahuacán.

En este último punto, identificado como uno de los pueblos originarios de Iztapalapa, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó de diversos encharcamientos en la calle San Miguel 8, en Avenida de las Palmas, así como en Ejército Nacional Número 32, esquina Ejército Constitucionalista.

Mientras que la alcaldía que encabeza Aleida Alavez Ruiz informó que personal realizó labores para desalojar agua de viviendas inundadas en la calle San Miguel y Jalisco.

Según el reporte inicial, el gobierno de la CDMX afirmó que el vaso regulador de la zona de La Quebradora se desbordó y afectó severamente el área de Santa María Aztahuacán.

Muebles, botellas, ropa, zapatos y otros artículos domésticos flotaban sobre el agua en casas inundadas, según imágenes compartidas por las autoridades en el pueblo originario.

Rescatan a 70 de una fiesta infantil

Incluso, unas 70 personas fueron evacuadas de un salón de eventos, debido a las inundaciones en el lugar, informó Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

En una fotografía difundida por el funcionario se observa a personas que subieron al primer piso, pues en la planta baja, el agua se expandía por todo el lugar. Mesas y sillas quedaron abandonadas, mientras los ciudadanos se resguardaron.

"Inmediatamente, el carro se cubrió de agua"

El señor Eduardo, conductor de taxi por aplicación, narró a N+ que circulaba por Santa María Atzahuacán para dejar un pasaje cuando las inundaciones provocaron que su vehículo se cubriera de agua.

El afectado dijo que el nivel del agua subió rápidamente y aunque creyó que avanzaría, su auto se apagó. Unos vecinos le dijeron que se resguardara junto con las personas que transportaba.

Estaba el nivel del agua, yo pensé que sí pasábamos, de hecho no estaba tan subido el nivel, pero se me apagó el carro y todavía siguió lloviendo bastante y subió muy rápido el nivel y ya no pude hacer nada.

Yo soy servicio de Uber, traía yo dos mujeres y un niño, entonces, las personas de la bodega de aquí enfrente nos dijeron que nos metiéramos para allá, porque inmediatamente el carro se cubrió de agua, entonces ya ahí nos resguardamos

Dijo que habló al seguro para que fueran a remolcar su unidad, pero debían esperar a que la inundación disminuyera.

Usuarios compartieron en X que varias viviendas de la Unidad Habitacional de Santa María Atzahuacán resultaron inundados. Asimismo, se indicó que, entre Filomeno Mata y Plan De San Luis, en la misma zona, tanques de gas se encontraban flotando en el agua.

