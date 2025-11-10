Jazlyn Azulet: Bebé que se Recupera de Explosión de Pipa Disfrutó Fiesta de Halloween.

La Fundación Michou y Mau compartió imágenes de la pequeña Jazlyn Azulet, quien disfrutó de una fiesta de Halloween en un hospital de Texas, donde se recupera de las quemaduras causadas hace dos meses por la explosión de una pipa en Iztapalapa, tragedia que dejó 32 muertos y decenas de heridos.

En un video, se observa que la menor fue vestida como el personaje de "Caperucita Roja" y convivió con más pacientes del festejo, donde personal médico se vistió de princesas y payasos.

"Dante, Madisson y Jazlyn disfrutaron de una fiesta de Halloween en @ShrinersTexas", publicó Michou y Mau en su cuenta oficial de X, junto con el clip.

En la grabación se observa que los menores en el Hospital Shriners de Galveston pusieron ojos a calabazas, bailaron y participaron en juegos didácticos. En el evento hubo botargas de abeja, gallo, entre otros.

Jazlyn Azulet fue fotografiada junto a un menor con vestuario de pollo. La niña pescó juguetes de un balde con agua. Lo mismo convivió en una sala, que al exterior del centro médico, en el área del jardín.

Noticia relacionada: Familiares de Víctimas de la Explosión en Iztapalapa Acusan Falta de Apoyo de la Gasera

Se trata de la segunda publicación que la fundación comparte sobre la pequeña, pues apenas el pasado 28 de octubre compartió sobre el traslado y la recuperación, definiéndola como "una guerrera" que representa "un rayo de luz" en medio de tanta desgracia.

Avanza en su rehabilitación, dice la CDMX

Tras la publicación del video por parte de Michou y Mau, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México destacó que Jazlyn Azulet avanza en su proceso de rehabilitación en el hospital de Texas.

La pequeña Jazlyn avanza en su proceso de rehabilitación en el área de housing del Hospital Shriners de Galveston, acompañada de su mamá y del gran equipo médico que brinda atención y cuidados especializados en esta etapa.



Agradecemos a la Fundación Michou y Mau por su… https://t.co/CL8f713KVz — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) November 11, 2025

La dependencia aseguró que la menor estuvo acompañada de su madre en el festejo llevado a cabo en el área de housing.

"La pequeña Jazlyn avanza en su proceso de rehabilitación en el área de housing del Hospital Shriners de Galveston acompañada de su mamá y del gran equipo médico que brinda atención y cuidados especializados en esta etapa", informó.

Video relacionado: Abuelita Heroína: Despiden a Alicia Matías Que Salvo a su Nieta de Explosión en CDMX

Asimismo, la Secretaría agradeció a la fundación por su apoyo y dijo que el gobierno capitalino está atento a la evolución de Jazlyn Azulet.

"Agradecemos a la Fundación Michou y Mau por su invaluable apoyo y colaboración para garantizar su recuperación. El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud Pública permanecemos atentos a su evolución y bienestar", añadió.

La bebé que fue salvada por su abuelita

Jazlyn Azulet fue atendida previamente en México en el Centro Médico Siglo XXI, donde los médicos estabilizaron su estado antes de autorizar el traslado aéreo a Estados Unidos.

Su abuela, Alicia Matías Teodoro, se hizo viral por cubrirla con su cuerpo durante el estallido, sin embargo, la señora murió días después por la gravedad de sus heridas, ante el accidente ocurrido el 10 de septiembre debajo del puente La Concordia, en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Tras ser enviada a Texas, la bebé de 2 años recibió una cirugía de injertos de su propia piel en manos, pies y cabeza, su piel se tomó de espalda y piernas.

Utiliza diario sus prendas de presoterapia en las manos, así como su terapia física, ocupacional y psicológica. Vive con su madre en un área especial del Hospital Shriners for Children.

Historias recomendadas:

ASJ