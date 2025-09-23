Juez Vincula a Proceso a Irving "N", Presunto Líder de "La Unión Tepito"

Un juez determinó este martes 23 de septiembre de 2025, vincular a proceso a Irving "N", presunto líder de "La Unión Tepito"; se le acusa de los delitos de cohecho y contra la salud.

Video relacionado: Caen 6 Presuntos Integrantes de la Unión Tepito durante Cateos en CDMX

Video. Vinculan a Proceso a Irving ‘N’, Supuesto Líder de la Unión Tepito

“El Irving”, uno de los criminales más buscados en la CDMX

Irving “N”, es señalado por ser presunto líder del grupo criminal “La Unión Tepito”, organización que opera en la zona centro de la CDMX.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, su captura es resultado de trabajos de inteligencia e investigación entre la alcaldía Cuauhtémoc y la corporación.

¿De qué se le acusa a El Irving?

A "Irving" “N”, presunto líder de la Unión Tepito, se le acusa de los delitos de cohecho, contra la salud y portación de arma de fuego.

La audiencia de vinculación tuvo una duración de más de cinco horas, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que seguirá su proceso en el Reclusorio Norte y su paraje, que también fue detenida, María Isabel “N” estará en Santa Martha Acatitla.

¿Quién es el “El Irving”?

“El Irving”, presunto líder de La Unión Tepito y ha sido considerado uno de los principales líderes de la droga en la capital del país. Su detención fue en la alcaldía Cuauhtémoc la noche del 15 de septiembre en medio de los festejos por la Independencia de México.

Al ser arrestado se le aseguró un arma de fuego corta, cartuchos útiles, un vehículo de lujo y dosis de cocaína, marihuana y crystal.

De acuerdo con informes policiacos, a sus 28 años, ha forjado un imperio en las drogas y poder es visible en colonias como Morelos y Peralvillo.

A “El Irving” se le atribuye la coordinación de actividades de extorsión a comerciantes y transportistas, secuestros exprés, homicidios y venta de droga.

Un mundo de lujos los presumía en redes sociales, con autos de alta gama, joyas, ropa de marca.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI