Karen, Mujer Policía Lesionada en Marcha del 2 de Octubre, Continúa Hospitalizada

Karen es amante del deporte y, desde hace 10 años, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscrita al sector Coyoacán.

El pasado 2 de octubre resultó lesionada, junto con otros 93 policías, por parte del llamado Bloque negro, durante la marcha para para conmemorar los hechos ocurridos en Tlatelolco, en 1968.

Al respecto una compañera de Karen indicó:

El 2 de octubre recibió quemaduras con una bomba molotov, la cual le quemó el 25% del cuerpo, está bastante lastimada, y pues está ahorita recibiendo atención médica, nosotros no la hemos podido ver, únicamente han pasado sus familiares, pero pues sí, aún continúa pues mal

Karen permanece internada en un hospital privado en la colonia Juárez, a donde solo han podido visitarla sus familiares cercanos, por la gravedad de sus lesiones.

“Obviamente, nosotros comprendemos que la gravedad de sus quemaduras, pues no se lo permite, porque podría infectarse, y yo creo que primero está su salud antes que cualquier otra cosa”, expresó la compañera de Karen.

Video: Dos Policías Siguen Hospitalizados por Lesiones del Bloque Negro en Marcha del 2 de Octubre de 2025

Dos polícias permanecen hospitalizados

Según el reporte más reciente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sólo 2 policías permanecen hospitalizados.

Por su parte Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana indicó:

Están prácticamente todos dados de alta, en el último corte, si no me equivoco, solamente nuestra compañera que estaba en el San Angel Inn, todavía va a estar sometida a una serie de cuidados; está fuera de peligro y evolucionando de manera positiva; todos los demás precisamos y nos permiten la información, pero prácticamente todos están dados de alta

El secretario de Seguridad Ciudadana dijo que ya inició el proceso de reconocimiento a los policías que participaron en la marcha del 2 de octubre.

Es un proceso que ya inició está en marcha y estamos desde luego abiertos a atender cualquier comentario de nuestro personal respecto a ese proceso, lo que queremos es que todo se sientan plenamente reconocidos por el trabajo, valiosísimo que han hecho para la ciudad

La mujer policía, compañera de Karen, entrevistada afuera del hospital pidió a las autoridades reformar el protocolo de actuación policial durante las manifestaciones.

Ya deberían de tomar acciones más enfocadas también a protegernos, al final del día, somos seres humanos y también no somos de hule al final del día, también nos agreden, obviamente también tenemos lesiones, lesiones que también nos van a quedar marcadas para la vida

Con información de Carlos Guerrero

