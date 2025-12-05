Inicio Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Ciudadana Despliega Operativo para Alertar de Robos en la CDMX

Alerta la Policía de modalidades de robo, conocidas como el ‘Falso repartidor’ y ‘La patrona’, que suelen ser usadas por delincuentes, durante el periodo vacacional

Elementos de la SSC realizarán recorridos para entregar trípticos informativos. Foto: N+

Ante el próximo periodo de vacaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana difundió las modalidades de robos conocidas como ‘Falso repartidor’ y ‘La patrona’.

Los delincuentes se hacen pasar por empleados repartidores o por amigos de la familia para robar las casas.

Vacaciones

Ante la proximidad del periodo de vacaciones y las denuncias por robo a casas habitación, la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desplegó un dispositivo para informar y alertar a la ciudadanía sobre las modalidades de robos.

Cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizarán recorridos caminando y a bordo de patrullas para entregar trípticos informativos a vecinos de las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo para que no sean víctimas de estos robos.

Falso repartidor

El robo del ‘Falso repartidor’ lo ejecutan tocando a la puerta de una vivienda y aparentan que realizan una entrega normal de algún producto.

Si los habitantes no responden, el falso repartidor y sus cómplices aprovechan para forzar la puerta y entrar al domicilio a robar.

En minutos sustraen los objetos de valor que encuentran y escapan del lugar.

La patrona

En el robo conocido como ‘La patrona’, los delincuentes fingen ser conocidos de los dueños de las casas, realizan llamadas y si contestan las o los trabajadores del hogar, los delincuentes utilizan el engaño y la presión para que les entreguen las cosas de valor que hay en las casas.

Al respecto el inspector general, Gustavo León, director regional de la alcaldía, Miguel Hidalgo, indicó:

Es un protocolo que ellos llevan en una llamada, en donde constantemente no permiten que cuelguen para informarle a otra persona después de que logran el objetivo de poder sacar joyas, dinero o algo de valor del domicilio pasa un vehículo se lo entregan y se retiran ya dándole seguimiento con las cámaras de seguridad y de circuito cerrado del C5. Nos damos cuenta que los vehículos son con características de Taxis de aplicación

Para inhibir los actos delictivos, las autoridades recomiendan estar atentos, dejar indicaciones a un familiar o trabajador doméstico y ponerse en contacto con la Policía.

“Cuándo son números que no reconocen las llamadas que no los contesten, en los momentos en que estén intentando ser extorsionados cortar la llamada y marcar al 911 o marcar al número del cuadrante para que tengan el apoyo de la Policía”, precisó el inspector general, Gustavo León.

Con información de Ramkar Cruz
LECQ

