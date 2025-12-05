La Secretaría de Seguridad Ciudadana Despliega Operativo para Alertar de Robos en la CDMX

Ante el próximo periodo de vacaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana difundió las modalidades de robos conocidas como ‘Falso repartidor’ y ‘La patrona’.

Los delincuentes se hacen pasar por empleados repartidores o por amigos de la familia para robar las casas.

Ante la proximidad del periodo de vacaciones y las denuncias por robo a casas habitación, la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desplegó un dispositivo para informar y alertar a la ciudadanía sobre las modalidades de robos.

Cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizarán recorridos caminando y a bordo de patrullas para entregar trípticos informativos a vecinos de las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo para que no sean víctimas de estos robos.

Falso repartidor

El robo del ‘Falso repartidor’ lo ejecutan tocando a la puerta de una vivienda y aparentan que realizan una entrega normal de algún producto.

Si los habitantes no responden, el falso repartidor y sus cómplices aprovechan para forzar la puerta y entrar al domicilio a robar.

En minutos sustraen los objetos de valor que encuentran y escapan del lugar.

La patrona

En el robo conocido como ‘La patrona’, los delincuentes fingen ser conocidos de los dueños de las casas, realizan llamadas y si contestan las o los trabajadores del hogar, los delincuentes utilizan el engaño y la presión para que les entreguen las cosas de valor que hay en las casas.

Al respecto el inspector general, Gustavo León, director regional de la alcaldía, Miguel Hidalgo, indicó:

Es un protocolo que ellos llevan en una llamada, en donde constantemente no permiten que cuelguen para informarle a otra persona después de que logran el objetivo de poder sacar joyas, dinero o algo de valor del domicilio pasa un vehículo se lo entregan y se retiran ya dándole seguimiento con las cámaras de seguridad y de circuito cerrado del C5. Nos damos cuenta que los vehículos son con características de Taxis de aplicación

Para inhibir los actos delictivos, las autoridades recomiendan estar atentos, dejar indicaciones a un familiar o trabajador doméstico y ponerse en contacto con la Policía.

“Cuándo son números que no reconocen las llamadas que no los contesten, en los momentos en que estén intentando ser extorsionados cortar la llamada y marcar al 911 o marcar al número del cuadrante para que tengan el apoyo de la Policía”, precisó el inspector general, Gustavo León.

