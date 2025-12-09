Le Niegan Venta de Cerveza y se Roba Latas, Cigarros y Botanas en CDMX: Así lo Detuvieron

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre de 39 años de edad que presuntamente asaltó una tienda de conveniencia en la alcaldía Tláhuac, luego de que el encargado le negó la venta de cerveza.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detalló que los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial localizado en la esquina de avenida La Turba y calle Nublo, de la colonia Granjas Cabrera.

Así fue el robo en Tláhuac

Según la información oficial dada a conocer hoy, 9 de diciembre de 2025, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente informaron a los oficiales del robo a la tienda de conveniencia, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar.

Al llegar, el encargado del establecimiento dijo que momentos antes llegó un cliente que quería comprar un paquete de seis cervezas, pero le explicó que no podía hacer la venta por estar fuera del horario.

Sin embargo, el sujeto lo amenazó, tomó varias piezas de mercancía y huyó a bordo de un automóvil color rojo, según contó el señor de 64 años de edad.

Hombre de 39 años de edad detenido por presunto robo a tienda en Tláhuac. Foto: SSC

Búsqueda y detención del presunto responsable

Por dicha situación, el personal del C2 hizo un monitoreo para ubicar al presunto implicado, quien finalmente fue localizado en el cruce de las calles Hansel y Gretel y Enrique Dumont, de la colonia La Nopalera, en la misma alcaldía.

Luego de interceptarlo, los policías le realizaron una revisión preventiva y una inspección al automóvil, y aseguraron 12 latas de bebidas alcohólicas, dos cajetillas de cigarros y una bolsa de frituras, productos que posteriormente el denunciante reconoció como propiedad del negocio.

El hombre de 39 años de edad fue detenido y junto con la mercancía recuperada y el vehículo, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La SSC añadió que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento que el sujeto cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2017, por el delito de robo agravado calificado.

