Giran Orden de Aprehensión contra Lex Ashton "N", Presunto Asesino de Alumno de CCH Sur

Un juez de control giró una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton “N”, de 19 años, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, acusado de los delitos de homicidio y lesiones.

En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informaron que solicitaron la orden de aprehensión contra el presunto asesino de Jesús Israel, alumno de 16 años del plantel de la UNAM, la cual les fue concedida.

Todavía no cumplimentan orden de aprehensión

Sin embargo, aún no se ha cumplimentado debido a que el joven continúa internado en el Hospital General número 2 de Coyoacán, donde se recupera de fracturas en las piernas y el cráneo, tras lanzarse de un edificio del plantel.

Por lo anterior, en la fiscalía señalaron que esperan a que el joven se recupere de las lesiones que sufrió y, en cuanto sea dado de alta, será puesto a disposición del juez que lo requiere. Mientras que en el hospital comentaron a N+ que no pueden proporcionar información respecto al estado de salud de Lex.

¿Cuál es el estado de salud de Lex Ashton?

Hace unas semanas se le realizó una cirugía a Lex Ashton "N" para retirarle un coágulo que se había formado en el cerebro.

Esta condición podía provocar convulsiones o ataques epilépticos. No obstante, el coágulo fue retirado exitosamente y, actualmente, se encuentra en recuperación.

Lex es acusado del homicidio de Jesús Israel, también estudiante del CCH, ocurrido el 22 de septiembre en un estacionamiento del plantel. En los hechos también fue agredido un trabajador de la escuela.

Alumnos del CCH Sur y padres de familia opinaron que no basta con poner a disposición del juez al agresor, pues consideran que hace falta mejorar las condiciones de seguridad en general.

