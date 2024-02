El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, y el grupo parlamentario del blanquiazul de la Ciudad de México, fijaron su postura sobre la orden de aprehensión en contra de Christian Von Roehrich, exalcalde de Benito Juárez y diputado local y acusaron una “persecución política”.

El líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, acusó a la Fiscalía de la Ciudad de México de realizar una cacería contra la oposición.

"Nuevamente la Fiscalía 'autónoma' de la CDMX, retoma su cacería en contra de opositores. Ahora contra quien lleva 4 años junto con su Grupo Parlamentario denunciando este desgobierno. No nos callaremos. Toda nuestra solidaridad con el coordinador Christian Von Roehrich", escribió.

Andrés Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México, expresó lo siguiente:

Lo advertimos: Morena no combate la corrupción, persigue a la oposición. Están mostrando su verdadera cara. Están desesperados por no perder la CDMX. Por eso la persecución política en contra del diputado Christian Von Roehrich. No nos pararán. La CDMX quiere un cambio