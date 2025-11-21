Reanudan Servicio en Línea 12 del Metro CDMX, pero Sigue Caos por Usuarios Varados

La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México reanudó el servicio en su totalidad luego de la suspensión temporal del tramo que va de Atlalilco a Olivos debido a una falla eléctrica.

De acuerdo con el Metro capitalino, el servicio tuvo que ser suspendido desde las 17:00 horas para permitir que personal especializado realizara una revisión al sistema eléctrico de dicha línea.

"Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 12, tras concluir la revisión al sistema eléctrico. Todas las estaciones permanecen abiertas y en operación", informó el Metro vía la red social X a las 18:18 horas.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 12, tras concluir la revisión al sistema eléctrico. Todas las estaciones permanecen abiertas y en operación.



Gracias por tu… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2025

Continúa caos por usuarios varados

En redes sociales, usuarios del metro publicaron videos y fotos en las que reportaron grandes aglomeraciones afuera de las estaciones y en los andenes debido al cierre del tramo.

Debido a la cantidad de usuarios, los servicios alternativos como RTP y microbuses no se daban abasto para transportar a todos.

