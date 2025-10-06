Separación en Tramo Elevado de L12 Preocupa a Usuarios; Metro Responde que "No Existe Riesgo"

En un recorrido de N+ por Iztapalapa, se detectó que en la parte elevada de la Línea 12 del Metro hay una separación lo que preocupa a los usuarios y vecinos de la zona, esta situación ya ha sido denunciada por usuarios del Metro, al oriente de la Ciudad de México.

Noticia relacionada: El Plan Maestro del Metro de la CDMX que Quedó en Letra Muerta

¿En dónde se ubica la separación del tramo elevado de la L12?

Dicha separación se encuentra entre las estaciones Lomas Estrella y San Andrés Tomatlán, de la también conocida Línea Dorada, en la alcaldía Iztapalapa.

Sin embargo, las fallas en el Metro no son exclusivas de la Línea 12, aunque en esta ocasión los usuarios piden se atienda esta separación ante el temor de que pueda avanzar y derivar en un accidente.

Separación en tramo elevado de Línea 12 del Metro. Foto: N+

Separación en tramo elevado de L12 del Metro. Foto: N+

Estas quejas se extienden por casi toda la red del Metro. En el caso de la Línea 8 que va Garibaldi a Constitución de 1917, los usuarios denuncian afectación por escaleras eléctricas sin servicio, lo que afecta especialmente a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Metro responde a separación de tramo elevado

Con relación a la imagen que circula en redes sociales, el Metro CDMX informa que las trabes señaladas se ubican en la columna LOE-14, a 170 metros de la estación Lomas Estrella.

Ingenieros especialistas realizaron una inspección física y confirmaron que las trabes de concreto están totalmente apoyadas en la columna, sin riesgo para la operación. La separación mostrada es una condición identificada desde 2021, sin cambios, y corresponde a variaciones en las curvas del tramo elevado.

Finalmente indicó que personal de obras, vías, transportación y mantenimiento efectuó una nueva supervisión, concluyendo que no existe riesgo estructural.

El Metro realiza un monitoreo permanente y mantenimiento preventivo en todas sus estructuras elevadas para garantizar un servicio seguro.

Historias recomendadas: