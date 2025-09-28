El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la Línea A ya opera en su totalidad, de Pantitlán a La Paz, luego de concluir los trabajos de retiro de agua en las vías y de realizar pruebas de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, las labores de desagüe fueron acompañadas de revisiones técnicas para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y mecánicos, así como para comprobar que las condiciones de circulación fueran seguras para los usuarios.

#AvisoMetro: Se reanuda la operación en la Línea A, de Pantitlán a La Paz. Todas las estaciones ofrecen servicio, luego de concluir las labores de retiro de agua y las pruebas operativas necesarias para garantizar una circulación segura.



La circulación de los trenes es continua. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2025

Fuerte lluvia azota a la alcaldía Iztapalapa

La suspensión parcial del servicio se originó el sábado 27 de septiembre, cuando una fuerte lluvia azotó la alcaldía Iztapalapa, zona por donde corre gran parte del trazado de la Línea A. La acumulación de agua en distintos puntos de la vía férrea obligó a la implementación de un servicio provisional y a la habilitación de transporte alternativo para los pasajeros.

Durante las horas en que se mantuvo limitada la operación, el Gobierno de la Ciudad de México puso a disposición unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para cubrir el tramo afectado y evitar mayores complicaciones a los miles de usuarios que dependen diariamente de esta línea.

El STC reconoció la colaboración de personal operativo, de mantenimiento y del área de instalaciones hidráulicas, quienes trabajaron de manera continua para resolver la contingencia en el menor tiempo posible.

Con la reapertura total del servicio, el Metro exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación para recibir información sobre cualquier eventualidad, en especial durante la actual temporada de lluvias, en la que las precipitaciones intensas pueden provocar afectaciones a la infraestructura de transporte.

