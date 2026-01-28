Metro CDMX: ¿Qué Pasó en la Línea A Hoy 28 de Enero 2026?
N+
Las cámaras de N+ FORO captaron lo que pasó en la Línea A la mañana de hoy, 28 de enero de 2026
Este miércoles, 28 de enero de 2026, se reporta alta afluencia de usuario de la Línea A del Metro; autoridades cierran la entada principal para que el ingreso sea por bloques y así evitar un accidente
COMPARTE:
Todos los días suceden varios incidentes en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) y hoy no es la excepción; aquí te decimos qué pasó hoy, 28 de enero de 2026, en la Línea A.
¿Qué pasó hoy en la Línea A del Metro CDMX?
Resulta que la Línea A del Metro CDMX presentó nuevamente complicaciones en el servicio que va de Pantitlán a La Paz, en el Estado de México.
En específico, fue la estación La Paz la que presentó alta afluencia de pasajeros la mañana de hoy, por lo que las autoridades se vieron en la necesidad de cerrar la entrada principal.
Las cámaras de N+ FORO captaron el momento en que la gente quedó varada en las escaleras de la estación La Paz.
Noticia relacionada: ¿Qué Pasó Hoy en la Línea 1 del Cablebús? Estaciones Afectadas el 28 de Enero 2026
Metro CDMX, con alta afluencia hoy
En redes sociales, el Metro CDMX anunció que la mañana de este miércoles hubo alta afluencia en al menos 8 Líneas, entre ellas las siguientes:
- Línea 1
- Línea 2
- Línea 4
- Línea 6
- Línea 7
- Línea 9
- Línea A
- Línea B
El Metro CDMX señaló que la alta afluencia de pasajeros “puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes”, por lo que personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) “se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio”.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 28, 2026
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 6, 7, 9, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/aGR3Sj19kz
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Cutzamala Hoy: ¿Cuánta Agua Hay Disponible en las Presas en Enero de 2026, Según Conagua?
- Profeco Cambia Reglas para Venta de Boletos: Puntos Clave de Nuevos Lineamientos en México
- Sheinbaum, a la Defensa del Army: Pide Más Conciertos de BTS al Gobierno de Corea del Sur
Con información de N+.
RMT