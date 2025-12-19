¿Llueve Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este 19 de Diciembre 2025

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias hoy en la capital del país.

Video: Clima en México del 19 de Diciembre de 2025 con Raquel Méndez: Frente Frío 22

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado y cielo medio nublado en zonas de Ciudad de México y Estado de México (Edomex).

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

En Toluca, Estado de México, se prevé temperatura mínima de 0 a 2 °C y máxima de 16 a 18 °C.

Además, el SMN vigila el frente frío número 22 sobre el noreste del país y el norte del golfo de México.

Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo VIERNES 19 de Diciembre de 2025: Ambiente Frío y Lluvias en el País.

¿Habrá lluvias hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy se prevé ambiente cálido a templado y cielo medio nublado.

Indicó que hay condiciones limitadas para lluvias ligeras, especialmente en el sur y poniente de la ciudad, para que tomes precauciones.

Este viernes se prevé ambiente cálido a templado y cielo medio #nublado. Condiciones limitadas para #lluvias ligeras, especialmente en el sur y poniente de la ciudad. La madrugada del sábado será de #fría a muy fría.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/eG5WAZL98T — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 19, 2025

Además, duerme abrigado y con varias cobijas, ya que la madrugada del sábado, 20 de diciembre, será de fría a muy fría.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar