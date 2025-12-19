¿Llueve Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este 19 de Diciembre 2025
Así estará el pronóstico del clima para este viernes, 19 de diciembre de 2025, en la CDMX
Este viernes, 19 de diciembre de 2025, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias hoy en la capital del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado y cielo medio nublado en zonas de Ciudad de México y Estado de México (Edomex).
- En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C.
- En Toluca, Estado de México, se prevé temperatura mínima de 0 a 2 °C y máxima de 16 a 18 °C.
Además, el SMN vigila el frente frío número 22 sobre el noreste del país y el norte del golfo de México.
¿Habrá lluvias hoy en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy se prevé ambiente cálido a templado y cielo medio nublado.
Indicó que hay condiciones limitadas para lluvias ligeras, especialmente en el sur y poniente de la ciudad, para que tomes precauciones.
Este viernes se prevé ambiente cálido a templado y cielo medio #nublado. Condiciones limitadas para #lluvias ligeras, especialmente en el sur y poniente de la ciudad. La madrugada del sábado será de #fría a muy fría.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 19, 2025
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/eG5WAZL98T
Además, duerme abrigado y con varias cobijas, ya que la madrugada del sábado, 20 de diciembre, será de fría a muy fría.
