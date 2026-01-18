¿Lloverá Mañana, Lunes 19 de Enero en la CDMX y el Estado de México?

Este lunes 19 de enero, las condiciones atmosféricas en la Ciudad de México y el Estado de México estarán marcadas por la influencia de sistemas que, aunque se localizan a distancia, mantienen efectos indirectos sobre el centro del país.

A lo largo del día, el ingreso de humedad y la interacción de distintos sistemas favorecerán un aumento en la nubosidad, principalmente por la tarde y noche. Este comportamiento suele generar condiciones de inestabilidad en la región central, por lo que no se descartan precipitaciones de corta duración en distintos puntos del Valle de México.

Por lo que este lunes 19 de enero sí se prevén lluvias en el centro del país, aunque de forma ligera y dispersa. De acuerdo con el pronóstico, en la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas, con acumulados mínimos, principalmente por la tarde-noche. En el Estado de México, el potencial es mayor, ya que se pronostican intervalos de chubascos, especialmente en zonas del norte y poniente de la entidad.

Además de la lluvia, el ambiente será frío a muy frío durante la mañana, con posibles bancos de niebla y temperaturas bajas en zonas altas de la Mesa Central.

¿Qué pasará en el resto del país?

A nivel nacional, el frente frío número 29 se desplazará durante la mañana sobre el oriente de la península de Yucatán, mientras que su masa de aire polar mantendrá vientos fuertes del norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de hasta 90 km/h en Oaxaca y Chiapas, y rachas menores en las costas del Golfo.

Un canal de baja presión en el sureste, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México, provocará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por su parte, la humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur del país.

En tanto, un nuevo sistema frontal se aproximará por la tarde a la frontera norte y noreste, generando rachas de viento de 30 a 50 km/h en esas regiones.

