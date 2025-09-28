Lluvia CDMX Hoy 28 de Septiembre 2025: Emiten Alerta Amarilla; Lista de Alcaldías en Riesgo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer cuáles son las demarcaciones en riesgo por lluvia en CDMX hoy, al emitir alerta amarilla este domingo. Conce cuáles son las alcaldías.

Y es que luego de las intensas precipitaciones que se registraron el sábado, las cuales dejaron cifras récord con agua que equivale a 12 albercas olímpicas, y con afectaciones que se extendieron hasta este domingo.

Iztapalapa Rompe Récord de Lluvia con Más de 90 mm: Inundaciones Alcanzan 1.4 metros. Esta es la Crónica

¿Cuáles son las alcaldías en riesgo por lluvias en CDMX hoy?

La autoridad capitalina emitió este domingo alerta amarilla, que representa peligro por posibles lluvias fuertes, que generen encharcamientos y corrientes de agua, así como caída de árboles y lonas.

Las alcaldías en riesgo, de acuerdo con la última actualización son:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

De acuerdo con el último reporte de la SGIRPC, se observan lluvias fuertes con caída de granizo sobre partes altas de Milpa Alta, lluvias ligeras dispersas en Tláhuac y Xochimilco.

¿Qué hacer durante intensas lluvias o inundación?

Esté pendiente de las señales de aviso, alarma y emergencia y manténgase informado. Esto lo ayudará a prepararse ante cualquier situación.

Empaque sus documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, documentos agrarios, cartillas, CURP, etcétera) en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que pueda cargar, de tal manera que le dejen libres los brazos y manos.

Tenga disponible un radio portátil, lámparas de pilas y un botiquín de primeros auxilios.

Si se emite un llamado de Alerte de lluvias intensas

Si dispone de tiempo suficiente, limpie la azotea y sus desagües, así como la calle y sus atarjeas para que no se tapen con basura.

Guarde los objetos sueltos (macetas, botes de basura, herramientas, etcétera) que pueda lanzar el viento. Retire antenas de televisión, rótulos y objetos colgantes.

Si tiene vehículo, asegúrese del buen estado de su batería.

Procure un lugar para proteger a sus animales.

Mantenga una reserva de agua potable.

No deje solos a los niños. Si lo hace, infórmelo a sus vecinos.

Selle con mezcla de cemento la tapa de su pozo o aljibe para tener agua de reserva no contaminada.

Siga las indicaciones de las autoridades y prepárese para evacuar en caso necesario.



Historias recomendadas:

Cuatro Muertos por Tiroteo e Incendio en Iglesia en Michigan; el Presunto Atacante fue Abatido

Conductor Choca Contra Metrobús Hoy en Iztapalapa



DMZ