La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este domingo 5 de octubre en ocho alcaldías de la capital.

De acuerdo con la dependencia, las demarcaciones donde se prevén las condiciones más adversas son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde podrían registrarse precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y granizo en zonas altas.

Protección civil emite recomendaciones

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población retirar basura de coladeras y rejillas, así como evitar resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas durante las tormentas. También exhortaron a conducir con precaución, ya que las lluvias podrían provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y deslaves menores en zonas montañosas del sur y poniente de la ciudad.

La SGIRPC pidió estar atenta a las actualizaciones del clima a través de sus canales oficiales y del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo, disponible en redes sociales. Además, recomendó tener a la mano documentos importantes y una linterna en caso de cortes de energía eléctrica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias en la capital son consecuencia de la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, así como de canales de baja presión que interactúan con inestabilidad atmosférica superior.

