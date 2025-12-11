Lluvia CDMX Hoy: Activan Marcha Lenta en el Metro: ¿Qué Líneas se Ven Afectadas?

La lluvia que se registra esta noche, jueves 11 de diciembre 2025, en algunos puntos de la Ciudad de México ha provocado que se active la marcha lenta en el Metro por seguridad de los usuarios, así lo informó el Sistema de Transporte.

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.

Sin embargo, usuarios del Metro también reportan retrasos en la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, así como la Línea 1 de Pantitlán a Observatorio.

Lluvia sorprende a peregrinos en la Basílica

En tanto, los peregrinos que ya se encuentran en la Basílica de Guadalupe como parte de las celebraciones de los 494 años de las apariciones de la Virgen, fueron sorprendidos por una ligera lluvia.

VIDEO: Sorprende Lluvia a Peregrinos en la Basílica de Guadalupe Previo a Las Mañanitas

Alcaldías con presencia de lluvia:

Gustavo A. Madero

Cuajimalpa

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

¿Cuál será el clima en las siguientes horas?

De acuerdo con la secretaría de Gestión Integral y Protección Civil, esta noche prevalecerá ambiente fresco, con cielo mayormente nublado y condiciones para lluvias con chubascos.

Para la madrugada será de fría a fresca; después de mediodía ambiente cálido, con condiciones para lluvias ligeras y chubascos.

