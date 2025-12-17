Lluvia Hoy en CDMX y Edomex: Activan Marcha Lenta en el Metro, ¿Qué Líneas son Afectadas?

La tarde de este miércoles 17 de diciembre 2025, se registran lluvias en varios puntos de la Ciudad de México y Estado de México. La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil, indicó que el ambiente para la tarde de hoy es templado a fresco, cielo nublado, condiciones para #lluvias dispersas y chubascos ocasionales.

Activan marcha lenta en el Metro por seguridad

El Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las siguientes líneas.

Líneas 2, 3, 4, 5, 8 y 9. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.

Historias recomendadas: