Lluvia Hoy en CDMX y Edomex: Activan Marcha Lenta en el Metro, ¿Qué Líneas son Afectadas?

La tarde de este miércoles 17 de diciembre 2025, se registran lluvias en varios puntos de la Ciudad de México y Estado de México. La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil, indicó que el ambiente para la tarde de hoy es templado a fresco, cielo nublado, condiciones para #lluvias dispersas y chubascos ocasionales.
Activan marcha lenta en el Metro por seguridad
El Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las siguientes líneas.
Líneas 2, 3, 4, 5, 8 y 9. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.
Toma previsiones.
