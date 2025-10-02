Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta por Fuertes Aguaceros y Granizo en 7 Alcaldías

Inicio Ciudad de México Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Fuertes Aguaceros y Granizo en 7 Alcaldías

Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Fuertes Aguaceros y Granizo en 7 Alcaldías

Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo; estás son las demarcaciones afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la tarde de este jueves 2 de octubre de 2025 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 7 alcaldías de la capital del país. 

A partir de las 16:00 horas de este jueves y hasta las 1:00 horas de mañana viernes 3 de octubre se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo. 

Derivado de este pronóstico, la dependencia capitalina advirtió a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas. 

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?

Con corte a las 16:15 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan 
  • Xochimilco 

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?

Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población: 

  • Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
  • Cerrar puertas y ventanas. 
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. 
  • Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable. 

