Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta por Fuertes Aguaceros y Granizo en 7 Alcaldías

Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Fuertes Aguaceros y Granizo en 7 Alcaldías
Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo; estás son las demarcaciones afectadas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la tarde de este jueves 2 de octubre de 2025 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 7 alcaldías de la capital del país.
A partir de las 16:00 horas de este jueves y hasta las 1:00 horas de mañana viernes 3 de octubre se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo.
Derivado de este pronóstico, la dependencia capitalina advirtió a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?
Con corte a las 16:15 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 02/10/2025 y madrugada del viernes 03/10/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y… pic.twitter.com/E2qdhUJBxg— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 2, 2025
¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?
Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
- Cerrar puertas y ventanas.
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.
