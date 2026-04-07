Lluvia en CDMX y Edomex Hoy: Alertan por Chubascos y Actividad Eléctrica en las Siguientes Horas
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En N+ te decimos la zona de alerta por lluvias y afectaciones debido al incremento de nubosidad y chubascos acompañados de actividad eléctrica
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El Servicio Meteorológico Nacional alertó por lluvia acompañada de actividad eléctrica en diversas alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex este martes 7 de abril de 2026 en las próximas horas.
Reportan lluvias en estas zonas del sur de la CDMX
Se observan #lluvias y chubascos en @AlcMilpaAlta.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 7, 2026
Lluvias ligeras y lloviznas en @AlcaldiaAO y @cuajimalpa_gob.
Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde en la Ciudad de México.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9EFRbe4Kfk
Se observan lluvias y chubascos en:
- Milpa Alta
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
Lluvias se perciben en dos zonas más de la CDMX
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
Se observan lluvias y chubascos en @cuajimalpa_gob, @AlcaldiaMHmx y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 7, 2026
Lluvias ligeras y lloviznas se presentan en @AlcaldiaAO y @ALaMagdalenaC.
Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde en la Ciudad de México. Las lluvias pueden estar… pic.twitter.com/0DMpOpRiao
¿Cómo estará el clima en la CDMX?
Esta tarde se prevé ambiente #caluroso, cielo nublado y #lluvias ligeras con chubascos durante la tarde, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en el sur y poniente.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 7, 2026
🌡#Temperatura actual: 24 °C.
Mantente informado.… pic.twitter.com/JaZuoz1olb
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que este martes el ambiente en la Ciudad de México será caluroso.
El cielo estará despejado por la mañana; aumento de nublados y condiciones limitadas para lluvias ligeras en la tarde. La madrugada de mañana será fría a fresca.
Se pronostica una temperatura máxima de 26 grados Celsius (°C) aproximadamente a las 15:00 horas, mientras que la mínima oscilará entre los 13°C en las primeras horas del miércoles.
- Los vientos soplarán con dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h.
Las siguientes 3 horas habrá #Chubascos en zonas de la #CDMX y del #EdoMéx. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/EdAWxMynNi— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 7, 2026
¿A qué hora se esperan lluvias en CDMX y Edomex?
Entre las 12:00 y 15:00 horas se emitió la alerta por lluvias debido al incremento de nubosidad y chubascos acompañados de actividad eléctrica.
¿Cuáles alcaldías esperan lluvias para hoy?
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Estas regiones del Edomex tienen pronóstico de lluvias
- Valle de Bravo
- Toluca
- Lerma
- Ixtapan de la Sal
- Atlacomulco
- Cuautitlán Izcalli
- Naucalpan
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Zumpango
- Ecatepec
- Texcoco
- Nezahualcóyotl
- Chimalhuacán
- Amecameca
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Con información de N+
HVI