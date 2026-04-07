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Lluvia en CDMX y Edomex Hoy: Alertan por Chubascos y Actividad Eléctrica en las Siguientes Horas

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En N+ te decimos la zona de alerta por lluvias y afectaciones debido al incremento de nubosidad y chubascos acompañados de actividad eléctrica

Lluvia y Truenos en CDMX y Edomex Hoy: Alertan por Actividad Eléctrica en Siguientes Horas

Alerta por lluvias y tormenta eléctrica en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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El Servicio Meteorológico Nacional alertó por lluvia acompañada de actividad eléctrica en diversas alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex este martes 7 de abril de 2026 en las próximas horas.

Reportan lluvias en estas zonas del sur de la CDMX

Se observan lluvias y chubascos en: 

  • Milpa Alta
  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa

Lluvias se perciben en dos zonas más de la CDMX

  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo

¿Cómo estará el clima en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que este martes el ambiente en la Ciudad de México será caluroso.

El cielo estará despejado por la mañana; aumento de nublados y condiciones limitadas para lluvias ligeras en la tarde. La madrugada de mañana será fría a fresca.

Se pronostica una temperatura máxima de 26 grados Celsius (°C) aproximadamente a las 15:00 horas, mientras que la mínima oscilará entre los 13°C en las primeras horas del miércoles.

  • Los vientos soplarán con dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h.
     

¿A qué hora se esperan lluvias en CDMX y Edomex?

Entre las 12:00 y 15:00 horas se emitió la alerta por lluvias debido al incremento de nubosidad y chubascos acompañados de actividad eléctrica.

¿Cuáles alcaldías esperan lluvias para hoy?

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Estas regiones del Edomex tienen pronóstico de lluvias

  • Valle de Bravo
  • Toluca
  • Lerma
  • Ixtapan de la Sal
  • Atlacomulco
  • Cuautitlán Izcalli
  • Naucalpan
  • Tlalnepantla
  • Tultitlán
  • Zumpango
  • Ecatepec
  • Texcoco
  • Nezahualcóyotl
  • Chimalhuacán
  • Amecameca

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