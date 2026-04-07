Lluvia en CDMX y Edomex Hoy: Alertan por Chubascos y Actividad Eléctrica en las Siguientes Horas

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por lluvia acompañada de actividad eléctrica en diversas alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex este martes 7 de abril de 2026 en las próximas horas.

Reportan lluvias en estas zonas del sur de la CDMX

Se observan #lluvias y chubascos en @AlcMilpaAlta.



Lluvias ligeras y lloviznas en @AlcaldiaAO y @cuajimalpa_gob.



Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde en la Ciudad de México.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9EFRbe4Kfk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 7, 2026

Se observan lluvias y chubascos en:

Milpa Alta

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Lluvias se perciben en dos zonas más de la CDMX

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Se observan lluvias y chubascos en @cuajimalpa_gob, @AlcaldiaMHmx y @TlalpanAl.



Lluvias ligeras y lloviznas se presentan en @AlcaldiaAO y @ALaMagdalenaC.



Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde en la Ciudad de México. Las lluvias pueden estar… pic.twitter.com/0DMpOpRiao — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 7, 2026

¿Cómo estará el clima en la CDMX?

Esta tarde se prevé ambiente #caluroso, cielo nublado y #lluvias ligeras con chubascos durante la tarde, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en el sur y poniente.



🌡#Temperatura actual: 24 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/JaZuoz1olb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 7, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que este martes el ambiente en la Ciudad de México será caluroso.

El cielo estará despejado por la mañana; aumento de nublados y condiciones limitadas para lluvias ligeras en la tarde. La madrugada de mañana será fría a fresca.

Se pronostica una temperatura máxima de 26 grados Celsius (°C) aproximadamente a las 15:00 horas, mientras que la mínima oscilará entre los 13°C en las primeras horas del miércoles.

Los vientos soplarán con dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h.



Las siguientes 3 horas habrá #Chubascos en zonas de la #CDMX y del #EdoMéx. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/EdAWxMynNi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 7, 2026

¿A qué hora se esperan lluvias en CDMX y Edomex?

Entre las 12:00 y 15:00 horas se emitió la alerta por lluvias debido al incremento de nubosidad y chubascos acompañados de actividad eléctrica.

¿Cuáles alcaldías esperan lluvias para hoy?

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estas regiones del Edomex tienen pronóstico de lluvias

Valle de Bravo

Toluca

Lerma

Ixtapan de la Sal

Atlacomulco

Cuautitlán Izcalli

Naucalpan

Tlalnepantla

Tultitlán

Zumpango

Ecatepec

Texcoco

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Amecameca

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Con información de N+

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