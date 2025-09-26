Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta por Fuertes Aguaceros y Granizo en 8 Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la tarde de este viernes 26 de septiembre de 2025 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 8 de las 16 alcaldías de la capital del país.

A partir de las 15:15 horas y hasta las 23:00 horas de este día se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo.

Noticia relacionada: Reportan Apagón Masivo en la Península de Yucatán; Esto es lo que Sabemos

Derivado de este pronóstico, la dependencia capitalina advirtió a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?

Con corte a las 15:15 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes 26/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC y… pic.twitter.com/s8IpbyJgko — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 26, 2025

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?

Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Metro CDMX implementa marcha de seguridad

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en las siguientes líneas:

3

4

B

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones", llamó el Metro a los usuarios vía X.

#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025

Historias recomendadas:

AMP