Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta por Fuertes Aguaceros y Granizo en 8 Alcaldías

SGIRPC-CDMX advierte a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas

Una fuerte tormenta se registró durante la tarde. Foto: Cuartoscuro

Una fuerte tormenta se registró durante la tarde. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la tarde de este viernes 26 de septiembre de 2025 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 8 de las 16 alcaldías de la capital del país. 

A partir de las 15:15 horas y hasta las 23:00 horas de este día se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo. 

Derivado de este pronóstico, la dependencia capitalina advirtió a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas. 

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?

Con corte a las 15:15 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?

Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población: 

  • Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
  • Cerrar puertas y ventanas. 
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. 
  • Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable. 

Metro CDMX implementa marcha de seguridad

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en las siguientes líneas:

  • 3
  • 4
  • B

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones", llamó el Metro a los usuarios vía X.

