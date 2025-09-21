Activan Alerta Amarilla por Fuertes Lluvias para este 21 de Septiembre, Checa en Qué Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Esto porque para la tarde de este domingo 21 de septiembre se esperan precipitaciones acumuladas entre 15 y 29 mm, acompañadas de granizadas en algunas zonas.

Peligros asociados

Encharcamientos en calles y vialidades

Corrientes de agua sobre avenidas

Caída de ramas, árboles y lonas

Monzón Mexicano Causan Estragos en Nuevo León, Querétaro y la Ciudad de México

Recomendaciones para la ciudadanía:

Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar

Cerrar puertas y ventanas

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

