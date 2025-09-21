Activan Alerta Amarilla por Fuertes Lluvias para este 21 de Septiembre, Checa en Qué Alcaldías
Para la tarde y noche de este 21 de septiembre de 2025 se esperan fuertes lluvias en la Ciudad de México, acompañadas de granizadas en algunas zonas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Esto porque para la tarde de este domingo 21 de septiembre se esperan precipitaciones acumuladas entre 15 y 29 mm, acompañadas de granizadas en algunas zonas.
Peligros asociados
- Encharcamientos en calles y vialidades
- Corrientes de agua sobre avenidas
- Caída de ramas, árboles y lonas
Recomendaciones para la ciudadanía:
- Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar
- Cerrar puertas y ventanas
- Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.
