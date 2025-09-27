Inicio Ciudad de México Lluvias en la CDMX: Reportan Chubascos en Cinco Alcaldías

Lluvias en la CDMX: Reportan Chubascos en Cinco Alcaldías

La SGIRPC informó sobre chubascos aislados en zonas del sur y poniente de la capital. Se espera que las lluvias continúen durante la tarde y noche de este sábado.

Se le pide a la población mantenerse atento de las lluvias esta tarde y noche.

Las lluvias persistirán para la tarde y noche de este sábado: Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se registran chubascos aislados en las cinco alcaldías de la Ciudad de México. 

¿Qué es el Monzón Mexicano y Cómo te Afecta?

Las demarcaciones afectadas son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Recomendaciones

La dependencia capitalina indicó que las condiciones de lluvia podrían persistir durante la tarde y noche de este sábado, por lo que recomendó a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, baja visibilidad y tránsito lento en distintas zonas de la ciudad.

Se sugiere evitar tirar basura en la vía pública, no resguardarse debajo de árboles ni estructuras metálicas, y mantenerse informado.

