Lluvias en la CDMX: Reportan Chubascos en Cinco Alcaldías
La SGIRPC informó sobre chubascos aislados en zonas del sur y poniente de la capital. Se espera que las lluvias continúen durante la tarde y noche de este sábado.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se registran chubascos aislados en las cinco alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones afectadas son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Recomendaciones
La dependencia capitalina indicó que las condiciones de lluvia podrían persistir durante la tarde y noche de este sábado, por lo que recomendó a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, baja visibilidad y tránsito lento en distintas zonas de la ciudad.
Se sugiere evitar tirar basura en la vía pública, no resguardarse debajo de árboles ni estructuras metálicas, y mantenerse informado.
